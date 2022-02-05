«Спартак» и «Краснодар» победят, «Зенит» ждет ничья на сборах

Прогноз: «Спартак» победит с форой −1,5 за 1.95.

Пока что новый тренер «Спартака» Ваноли без побед: оба матча на сборах его команда сыграла вничью. Посмотреть на игру с «Ригой» пришли владелец клуба Федун с Заремой, а также остальное руководство красно-белых. Но и это не помогло, матч получился достаточно скучным, моментов у «Спартака» было немного. Самый реальный упустил Ларссон, которому все никак не удается реабилитироваться за провал прошлой осенью. Швед после выхода один на один бил по пустым воротам, но умудрился в них не попасть. Новый соперник «Спартака» — «Джохор», действующий чемпион Малайзии. Уровень команды — загадка, но красно-белым уже пора начать побеждать. Возможно, Ваноли слишком сильно нагружает игроков на сборах, но без побед климат в команде будет не самый лучший. С 3-го раза у «Спартака» должно получиться.

Прогноз: «Краснодар» забьет больше 2 голов за 1.82.

«Краснодар» этой зимой решил мощно обновиться. Клуб Галицкого расстался с главным тренером Гончаренко, взяв взамен немца Фарке из АПЛ. На роль бомбардира куплен норвежц Ботхейм, он заменит травмированного Кордобу. А укрепить центр обороны призван Жуниор Алонсо. С еще двумя легионерами «быки» расстались, речь о Спайиче и Вильене. Второй сбор «Краснодар» проводит в испанской Марбелье, 30 января он здесь победил «Волеренгу» 1:0 — гол на счету Сперцяна. Фарке многим дает поиграть, так что во втором тайме состав «быков» был далек от оптимального. Шведский «Хэкен» только что сыграл с «Ростовом» 0:0. Российский клуб контролировал игру, но моменты воплотить в гол так и не смог. Что не получилось у «Ростова», должно получиться у «Краснодара».

Прогноз: ничья за 3.30.

Эта встреча будет закрытой, видимо, «Зенит» хочет тут наиграть какие-то моменты непосредственно под «Бетис», с которым играть в Лиге Европы 17 февраля. Пока же чемпион России готовится к возобновлению сезона не в оптимальном составе. На сборе в Португалии питерцы уже сыграли один матч — 1:0 с «Мидтьюлландом». В воротах был 19-летний Одоевский (к «Бетису» все же будет готов Кержаков). В центре обороны связка Чистяков — Алип. Игрок «Кайрата» находится на просмотре, в обороне у него есть ошибки, зато забил победный гол после подачи с углового. Дзюба теперь играет единственного форварда, а заменивший его после перерыва новичок Алберто еще не в форме. В общем, у Семака сложности с подготовкой команды, а времени остается все меньше и меньше. С «Копенгагеном» будет так же непросто, как и с «Мидтьюлландом», это второй клуб Дании. В Лиге Европы столичная команда заняла первое место в своей группе, что тоже говорит о ее уровне.