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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Краснодара» Сафонов впервые показал фото со своей новой девушкой

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов впервые выложил фото в социальных сетях со своей новой девушкой Мариной Кондратюк.

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На фото Сафонов находится в компании своей возлюбленной, а также музыкальных исполнителей Mary Gu и Сергеем Драгни.

— Моя Марина, знакомьтесь, — подписал фото Сафонов.

Источник: Фото из официального аккаунта Матвея Сафонова в социальных сетях

Со своей женой Анастасией 24-летний вратарь развелся осенью 2021 года, через несколько месяцев после того, как у их пары родилась дочь Майя. После этого стало известно об отношениях голкипера со своей новой возлюбленной, однако сам футболист все это время никак не подтверждал эту информацию.

Нынешняя возлюбленная Сафонова на четыре года старше футбоиста. Марина Кондратюк является бывшей стюардессой, а сейчас выступает как стендап‑комик.

В этом сезоне Сафонов провел за «Краснодар» 23 матча в РПЛ и пропустил 37 мячей.

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