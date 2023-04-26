Вратарь «Краснодара» Сафонов впервые показал фото со своей новой девушкой

Со своей женой Анастасией 24-летний вратарь развелся осенью 2021 года, через несколько месяцев после того, как у их пары родилась дочь Майя. После этого стало известно об отношениях голкипера со своей новой возлюбленной, однако сам футболист все это время никак не подтверждал эту информацию.