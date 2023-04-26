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11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Спартака» возглавил команду Медиалиги

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев стал исполняющим обязанности главного тренера медиафутбольного клуба «Бей Беги». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Соболев сменит на этой позиции Александра Низрюхина, который 9 апреля попал в ДТП, в ходе которого насмерть сбил человека в Подмосковье. Сейчас он находится под следствием и не может продолжать работу.

«Александр уже провел три тренировки и готовит команду к матчу против Fight Nights. Дмитрий Ятченко продолжает работу в роли помощника главного тренера», — говорится в сообщении клуба.

Медиафутбольный клуб «Бей Беги» принадлежит Александру Соболеву, а также его одноклубнику Георгию Джикии.

В первом туре третьего сезона Winline Медиалиги «Бей Беги» сыграет с Fight Nights, главным тренером которого является Александр Мостовой. Матч состоится 30 апреля.

В этом сезоне Соболев провел 22 матча за «Спартак» в РПЛ, в которых забил 11 мячей (два — с пенальти) и отдал шесть голевых передач.

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