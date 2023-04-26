Нападающий «Спартака» возглавил команду Медиалиги
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев стал исполняющим обязанности главного тренера медиафутбольного клуба «Бей Беги». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев стал исполняющим обязанности главного тренера медиафутбольного клуба «Бей Беги». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Соболев сменит на этой позиции Александра Низрюхина, который 9 апреля попал в ДТП, в ходе которого насмерть сбил человека в Подмосковье. Сейчас он находится под следствием и не может продолжать работу.
«Александр уже провел три тренировки и готовит команду к матчу против Fight Nights. Дмитрий Ятченко продолжает работу в роли помощника главного тренера», — говорится в сообщении клуба.
Медиафутбольный клуб «Бей Беги» принадлежит Александру Соболеву, а также его одноклубнику Георгию Джикии.
В первом туре третьего сезона Winline Медиалиги «Бей Беги» сыграет с Fight Nights, главным тренером которого является Александр Мостовой. Матч состоится 30 апреля.
В этом сезоне Соболев провел 22 матча за «Спартак» в РПЛ, в которых забил 11 мячей (два — с пенальти) и отдал шесть голевых передач.