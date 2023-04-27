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19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получает российское гражданство

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что находится в процессе получения российского гражданства. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно домой. А что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения», — сказал 38-летний эквадорец.

Впервые Нобоа приехал в Россию в 2007 году, чтобы стать игроком «Рубина». Помимо «Сочи» и «Рубина», он выступал за «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

Нобоа является рекордсменом по количеству матчей в РПЛ среди футболистов дальнего зарубежья (350) и занимает второе место по количеству проведенных игр среди всех легионеров, уступая лишь Дейвидасу Шемберасу (369).

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