Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получает российское гражданство

«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно домой. А что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения», — сказал 38-летний эквадорец.