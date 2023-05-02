Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Альмерия
Эльче
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Реал
Футбол. Зарубежный
1.05
Севилья
Жирона
02
Все события
12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Смолов после расставания с внучкой Ельцина показал свою новую девушку

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов поделился в социальных сетях совместным снимком с Кариной Истоминой, которая по многочисленным слухам является новой возлюбленной футболиста.

Динамо
Наверх
Источник: https://vk.com/fcdm_official

Слухи о романе 33-летнего футболиста с Истоминой появились в начале марта. Тайные отношения были рассекречены после того, как девушка опубликовала совместную фотографию, где Федор в компании друзей на диване обнимает девушку и показывает пальцами половинку сердца.

Источник: соцсети

Согласно слухам, пара встречается уже несколько месяцев. Их знакомство произошло на «ВТБ Арене» — домашнем стадионе московского «Динамо», где Истомина часто выступает с диджейскими сетами перед матчами клуба.

Источник: соцсети

Карине Истоминой 29 лет. С 15 лет она работала моделью и некоторое время проживала в Нью-Йорке. Позже Карина попробовала себя в качестве видеоблоггера — она была одним из постоянных участников YouTube-шоу «Подруги», а сейчас ведет на хостинге свой канал о ментальном здоровье «Справиться проще». Также Истомина известна как один из самых популярных диджеев Москвы.

В понедельник Смолов поделился в соцсетях совместным снимком с Истоминой в лифте, подписав публикацию следующим образом: «Очень классная передача “Справиться проще”. Советую всем посмотреть».

Ранее Смолов в течение трех лет встречался с Марией Юмашевой — внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Пара рассталась в конце 2022 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны детали избиения баскетболиста Алексея Шведа в Москве
Канадский хоккеист Пакетт перешел в «Динамо»
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь