Смолов после расставания с внучкой Ельцина показал свою новую девушку

Источник: https://vk.com/fcdm_official

Слухи о романе 33-летнего футболиста с Истоминой появились в начале марта. Тайные отношения были рассекречены после того, как девушка опубликовала совместную фотографию, где Федор в компании друзей на диване обнимает девушку и показывает пальцами половинку сердца.

Источник: соцсети

Согласно слухам, пара встречается уже несколько месяцев. Их знакомство произошло на «ВТБ Арене» — домашнем стадионе московского «Динамо», где Истомина часто выступает с диджейскими сетами перед матчами клуба.

Источник: соцсети

Карине Истоминой 29 лет. С 15 лет она работала моделью и некоторое время проживала в Нью-Йорке. Позже Карина попробовала себя в качестве видеоблоггера — она была одним из постоянных участников YouTube-шоу «Подруги», а сейчас ведет на хостинге свой канал о ментальном здоровье «Справиться проще». Также Истомина известна как один из самых популярных диджеев Москвы.

В понедельник Смолов поделился в соцсетях совместным снимком с Истоминой в лифте, подписав публикацию следующим образом: «Очень классная передача “Справиться проще”. Советую всем посмотреть».