Черчесов заявил о желании «Ференцвароша» подписать игрока «Зенита»

«Если Кузяев действительно хочет уйти из “Зенита”, то почему в Турцию, а не в “Ференцварош”? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы, в этом нет проблем», — сказал Черчесов.

59-летний российский специалист отметил, что «Ференцварош» не будет в первом ряду претендентов на Кузяева, но попробует договориться с российским футболистом.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел 22 матча в РПЛ, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. На прошлой неделе Кузяев вместе с «Зенитом» завоевал пятый чемпионский титул.