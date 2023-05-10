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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов заявил о желании «Ференцвароша» подписать игрока «Зенита»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил о желании его клуба подписать 30-летнего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

«Если Кузяев действительно хочет уйти из “Зенита”, то почему в Турцию, а не в “Ференцварош”? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы, в этом нет проблем», — сказал Черчесов.

59-летний российский специалист отметил, что «Ференцварош» не будет в первом ряду претендентов на Кузяева, но попробует договориться с российским футболистом.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел 22 матча в РПЛ, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. На прошлой неделе Кузяев вместе с «Зенитом» завоевал пятый чемпионский титул.

Действующее соглашение футболиста с питерским клубом истекает 30 июня 2023 года. Летом 2020 года Кузяев заявлял о желании уехать в Европу, но не смог найти подходящий вариант и вернулся в «Зенит».

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