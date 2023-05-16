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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Химок» назвал Дзюбу и Семенова «говнистыми» футболистами

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал о личностных качествах защитника «Ахмата» Андрея Семенова и форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Химки
Ахмат
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее Семенов выразил сожаление, что не сможет принять участия в матче 28‑го тура РПЛ против «Химок». Защитник признался, что для него «принципиально отправить “Химки” и Талалаева в Первую лигу».

Известно, что Семенов находится с Талалевым в конфликте. Ранее 50-летний специалист возглавлял «Ахмат», но в сентябре 2022 года был отправлен в отставку.

«Почему Семенов говорит от лица всего “Ахмата”? Когда я оттуда уезжал, ко мне не подошли четыре человека, один из них — Семенов. Сейчас я постоянно общаюсь с футболистами, руководителями грозненцев, более того, я советуюсь по принятию решений. Не горю желанием встречаться с Семеновым. Есть говнистые футболисты. А что, Дзюба не такой? Он на говне может обыграть один. Очень рад, что Семенов не будет играть», — сказал Талалаев.

За три тура до конца чемпионата «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыков на пять очков. «Ахмат» располагается на пятой строчке.

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