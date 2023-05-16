Главный тренер «Химок» назвал Дзюбу и Семенова «говнистыми» футболистами

«Почему Семенов говорит от лица всего “Ахмата”? Когда я оттуда уезжал, ко мне не подошли четыре человека, один из них — Семенов. Сейчас я постоянно общаюсь с футболистами, руководителями грозненцев, более того, я советуюсь по принятию решений. Не горю желанием встречаться с Семеновым. Есть говнистые футболисты. А что, Дзюба не такой? Он на говне может обыграть один. Очень рад, что Семенов не будет играть», — сказал Талалаев.