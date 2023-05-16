Футболист Павел Мамаев примет участие в реалити-шоу на ТНТ, главный приз — 10 миллионов рублей

Скоро на ТНТ состоится премьера реалити-шоу «Выжить в Дубае». Его ведущими стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

"В ОАЭ отправятся команда звезд и народная команда из людей, которые никогда не были за границей. Кто-то из них будет жить в роскошных апартаментах, а кто-то окажется в дубайской пустыне без глотка воды. За комфортную жизнь в Дубае участникам предстоит побороться. Но не только за нее: победитель проекта получит приз в размере 10 миллионов рублей.

В каждом выпуске шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях. Проигравшие всегда отправляются выживать в пустыню, победители — в дорогой отель. Чтобы дойти до финала, надо с достоинством пройти все испытания, которые участникам приготовили продюсеры проекта.

Первым участником проекта станет футболист Павел Мамаев. В числе других звезд спортсмен будет проходить сложные испытания в пустыне«- сообщается в пресс-релизе ООО “ГПМ РТВ”.

"Согласился участвовать в этом шоу исключительно из спортивного интереса, ведь основная идея проекта все же соревновательная: одна команда конкурирует с другой. Я понимал то, что физически я готов к такому спортивному проекту — я тренируюсь каждый день. Да, и с точки зрения проживания в пустыне я был уверен в себе.