Бывший президент «Спартака» назвал Соболева «невоспитанным гопником»

На 69-й минуте матча красные карточки получили нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша. После единоборства россиянин показал бразильцу неприличный жест, после чего главный арбитр матча Сергей Карасев принял решение удалить с поля обоих игроков.
«Я постоянно говорю, что Соболев — невоспитанный гопник. Несмотря на то что он переехал в столицу, воспитание барнаульского двора из него не испарилось. Вести себя он так и не научился. Удалили его абсолютно заслуженно. А то, что удалили рядом с ним Рошу за то, что тот показывал, за что надо удалить Соболева, — это бред судейский. Я не знаю, как судьи такой квалификации могут такое исполнять. Судьи поплыли в этом матче. Все: от Карасева, боковых до ВАР», — сказал Червиченко.
Андрей Червиченко был президентом «Спартака» с 2002 по 2004 год.
За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» — третье. После победы над ЦСКА «красно-белые» сократили отставание от армейцев до одного очка.