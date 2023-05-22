Бывший президент «Спартака» назвал Соболева «невоспитанным гопником»

«Я постоянно говорю, что Соболев — невоспитанный гопник. Несмотря на то что он переехал в столицу, воспитание барнаульского двора из него не испарилось. Вести себя он так и не научился. Удалили его абсолютно заслуженно. А то, что удалили рядом с ним Рошу за то, что тот показывал, за что надо удалить Соболева, — это бред судейский. Я не знаю, как судьи такой квалификации могут такое исполнять. Судьи поплыли в этом матче. Все: от Карасева, боковых до ВАР», — сказал Червиченко.