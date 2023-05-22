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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший президент «Спартака» назвал Соболева «невоспитанным гопником»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод с двумя удалениями в матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (2:1). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

На 69-й минуте матча красные карточки получили нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша. После единоборства россиянин показал бразильцу неприличный жест, после чего главный арбитр матча Сергей Карасев принял решение удалить с поля обоих игроков.

«Я постоянно говорю, что Соболев — невоспитанный гопник. Несмотря на то что он переехал в столицу, воспитание барнаульского двора из него не испарилось. Вести себя он так и не научился. Удалили его абсолютно заслуженно. А то, что удалили рядом с ним Рошу за то, что тот показывал, за что надо удалить Соболева, — это бред судейский. Я не знаю, как судьи такой квалификации могут такое исполнять. Судьи поплыли в этом матче. Все: от Карасева, боковых до ВАР», — сказал Червиченко.

Андрей Червиченко был президентом «Спартака» с 2002 по 2004 год.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» — третье. После победы над ЦСКА «красно-белые» сократили отставание от армейцев до одного очка.

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