«Балтика» рассчитывает на спонсоров в связи с выходом в РПЛ
В министерстве спорта Калининградской области отметили, что ведутся переговоры со спонсорами.
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
В министерстве спорта Калининградской области отметили, что ведутся переговоры со спонсорами.
Руководство калининградского футбольного клуба «Балтика» ищет варианты дополнительного финансирования и ведет переговоры со спонсорами.
«В настоящее время ведутся переговоры со спонсорами о дополнительном финансировании клуба. О результатах этих переговоров будет объявлено дополнительно», — сказали в региональном министерстве.
19 мая «Балтика» гарантировала себе выступление в Российскую премьер-лиге в следующем сезоне. «Балтика» выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года.