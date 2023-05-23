«Балтика» рассчитывает на спонсоров в связи с выходом в РПЛ

«В настоящее время ведутся переговоры со спонсорами о дополнительном финансировании клуба. О результатах этих переговоров будет объявлено дополнительно», — сказали в региональном министерстве.

19 мая «Балтика» гарантировала себе выступление в Российскую премьер-лиге в следующем сезоне. «Балтика» выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года.