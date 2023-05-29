Смолов: было бы круто закончить в «Динамо»

«Для меня “Динамо” — это классный проект. Зимой было предложение из Турции. В тот момент там произошел природный катаклизм, и я посчитал, что это не самый подходящий момент для перехода. Думаю, было бы супер завершить карьеру в “Динамо”. Начал и закончил здесь», — сказал Смолов.

Смолов является воспитанником «Динамо». Он покинул московский клуб в 2014 году, но вернулся обратно спустя восемь лет. Всего за сине-голубых Смолов провел 123 матча, забил 23 мяча и отдал 12 голевых передач.

Кроме того, 33-летний нападающий заявил, что, скорее всего, закончил карьеру в сборной России. За национальную команду он провел 45 матчей, забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.