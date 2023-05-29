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13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Смолов: было бы круто закончить в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов заявил, что готов завершить карьеру в столичном клубе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

«Для меня “Динамо” — это классный проект. Зимой было предложение из Турции. В тот момент там произошел природный катаклизм, и я посчитал, что это не самый подходящий момент для перехода. Думаю, было бы супер завершить карьеру в “Динамо”. Начал и закончил здесь», — сказал Смолов.

Смолов является воспитанником «Динамо». Он покинул московский клуб в 2014 году, но вернулся обратно спустя восемь лет. Всего за сине-голубых Смолов провел 123 матча, забил 23 мяча и отдал 12 голевых передач.

Кроме того, 33-летний нападающий заявил, что, скорее всего, закончил карьеру в сборной России. За национальную команду он провел 45 матчей, забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Смолов является лучшим бомбардиром «Динамо» в этом сезоне. На его счету 10 мячей в 24 матчах РПЛ.

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