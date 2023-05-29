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15:16 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Локомотиве» дали комментарий о выкупе нападающего Пиняева

Футбольный клуб «Локомотив» не планирует летом расставаться с Сергеем Пиняевым, сообщает РИА Новости Спорт.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Недавно, журналист Иван Карпов заявил, что футбольный клуб «Зенит» летом планирует выкупить Пиняева. И готов заплатить сумму отступных в размере 600 миллионов рублей.

«Никаких обращений от “Зенита” не было, переговоров не ведем. Желания расставаться с Пиняевым нет. Мы строим молодую российскую команду на долгие времена», — сказал спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.

Сергею Пиняеву 18 лет. Нападающий перешел в «Локомотив» из самарского клуба «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно. Он заключил контракт на четыре года. В текущем сезоне футболист провел за команду 26 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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