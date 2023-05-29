В «Локомотиве» дали комментарий о выкупе нападающего Пиняева

Недавно, журналист Иван Карпов заявил, что футбольный клуб «Зенит» летом планирует выкупить Пиняева. И готов заплатить сумму отступных в размере 600 миллионов рублей.

«Никаких обращений от “Зенита” не было, переговоров не ведем. Желания расставаться с Пиняевым нет. Мы строим молодую российскую команду на долгие времена», — сказал спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.

Сергею Пиняеву 18 лет. Нападающий перешел в «Локомотив» из самарского клуба «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно. Он заключил контракт на четыре года. В текущем сезоне футболист провел за команду 26 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.