Объявлены финалисты премии Winline Герои РПЛ
Именно их выбрали болельщики. С сегодняшнего дня голосовать начнут главные тренеры и капитаны команд, эксперты Матч Премьер и легенды РПЛ.
Именно их выбрали болельщики. С сегодняшнего дня голосовать начнут главные тренеры и капитаны команд, эксперты Матч Премьер и легенды РПЛ.
В финал номинации на награду «Ассист сезона» прошли Игорь Акинфеев из клуба ЦСКА, нападающий клуба «Спартак» Квинси Промес и бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
Больше всего голосов болельщиков получил вратарь ЦСКА, он получит преимущество в виде одного балла на финальном этапе голосования.
В финал номинации на награду «Гол сезона» прошли полузащитник клуба «Локомотив» Константин Марадишвили, атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский и его партнер по команде полузащитник Виктор Мозес.
Больше всего голосов болельщиков собрал момент Антона Зиньковского, он и получит бонусный балл в финальном этапе.
В финал номинации на награду «Вратарь сезона» прошли Игорь Акинфеев из ЦСКА, Матвей Сафонов из клуба «Краснодар» и Илья Лантратов из «Локомотива».
Больше всего голосов болельщики отдали Игорю Акинфееву, это поможет ему в финальном голосовании.
В финал номинации на награду «Защитник сезона» прошли бразилец Мойзес Барбоза из ЦСКА, Георгий Джикия из клуба «Спартак» и бразилец Дуглос Сантос из петербургского «Зенита».
Больше всего голосов болельщиков ушло Георгию Джикии, который стартует в финале с бонусным баллом.
В финал номинации на награду «Полузащитник сезона» прошли Эдуард Сперцян из клуба «Краснодар», Руслан Литвинов из «Спартака» и бразилец Вендел из «Зенита».
Большинство голосов получил Эдуард Сперцян, он и начнет финальную гонку с бонусным баллом.
В финал номинации на награду «Нападающий сезона» прошли нидерландец Квинси Промес из клуба «Спартак», Федор Чалов из ЦСКА и бразилец Малком из «Зенита».
Бонусный балл за победу в голосовании болельщиков получит Квинси Промес.
Промес забил 20 голов и сделал семь результативных передач. Чалов забил 17 мячей в ворота соперников и сделал шесть голевых передач. Малком отличился 23 голами и сделал девять ассистов.
И последняя номинация на награду «Тренер сезона», в финал прошли Сергей Семак, который возглавляет «Зенит», Владимир Федотов — главный тренер ЦСКА и Валерий Карпин, он является главным тренером клуба «Ростов».
Большинство голосов болельщики отдали Владимиру Федотову, он получит бонусный балл.
Премия учреждена Мир РПЛ в 2023 году при поддержке компании Winline. По итогам сезона 2022/23 победители будут определены в 15 номинациях, в девяти из которых лауреатами за спортивные достижения станут футболисты и лучший тренер. Соискатели остальных пяти будут отмечены за работу в области продвижения и маркетинга. Церемония награждения премии состоится 4 июня в Москве.