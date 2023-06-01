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09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Слуцкий может возглавить московское «Динамо»

Московское «Динамо» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. Об этом сообщает портал «Евро-Футбол».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Слуцкий находится в списке специалистов, которых бело-голубые рассматривают в качестве претендентов на пост главного тренера. 52-летний специалист находится без работы с ноября 2022 года — его последним клубом был казанский «Рубин».

14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ «Динамо» отправило в отставку сербского специалиста Славишу Йокановича. Исполняющим обязанности главного тренера московский клуб назначил 33-летнего Павла Алпатова.

За тур до конца чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

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