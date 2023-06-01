Слуцкий может возглавить московское «Динамо»
Московское «Динамо» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. Об этом сообщает портал «Евро-Футбол».
Московское «Динамо» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. Об этом сообщает портал «Евро-Футбол».
По информации источника, Слуцкий находится в списке специалистов, которых бело-голубые рассматривают в качестве претендентов на пост главного тренера. 52-летний специалист находится без работы с ноября 2022 года — его последним клубом был казанский «Рубин».
14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ «Динамо» отправило в отставку сербского специалиста Славишу Йокановича. Исполняющим обязанности главного тренера московский клуб назначил 33-летнего Павла Алпатова.
За тур до конца чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.