Дзюба поставил точку в «конфликте» с Овечкиным
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что его предложение «потолкаться» с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным было шуткой.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что его предложение «потолкаться» с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным было шуткой.
25 мая Овечкин посетил тренировку московского «Динамо» в преддверии матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4). Нападающий бело-голубых Федор Смолов предложил Овечкину «потолкаться на поле» с Артем Дзюбой, на что хоккеист ответил, что тот «слабенький». В ответ на это Дзюба в эфире «Матч ТВ» предложил Овечкину «потолкаться».
Сегодня нападающий «Локомотива» опубликовал в своих соцсетях видео, в котором высказался о публичном обмене подколами с Овечкиным.
«Хотел сказать по поводу Овечкина. У нас вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже переписывались немножко, потому что много начали раздувать про “потолкаться” или еще что-то. Сашка Овечкин — легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или еще что-то. А так без злости, без всего. Просто это шутки, юмор», — сказал Дзюба.
Дзюба перешел в «Локомотив» минувшей зимой, вернувшись в РПЛ после неудачной попытки заиграть в чемпионате Турции. На счету 34-летнего нападающего 12 матчей, в которых он забил восемь голов и отдал пять голевых передачи.