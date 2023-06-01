Дзюба поставил точку в «конфликте» с Овечкиным

«Хотел сказать по поводу Овечкина. У нас вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже переписывались немножко, потому что много начали раздувать про “потолкаться” или еще что-то. Сашка Овечкин — легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или еще что-то. А так без злости, без всего. Просто это шутки, юмор», — сказал Дзюба.