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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Ростех поддержит футбольный клуб «Балтика» который вышел в РПЛ

Госкорпорация «Ростех» поддержит калининградский футбольный клуб «Балтика», который досрочно вышел в Российскую премьер-лигу, домашний стадион команды будет носить название «Ростех-Арена», сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В рамках соглашения Госкорпорация окажет поддержку футбольному клубу премьер-лиги “Балтика”, детской футбольной школе, а также будет содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона. Базовый стадион команды получит название “Ростех-Арена”, — написано на сайте правительства.

Меморандум о сотрудничестве в сфере развития спорта подписали генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Футбольный клуб “Балтика” — достояние поколений, объединяющее жителей Калининградской области более 65 лет. Благодарю Сергея Викторовича Чемезова и его команду за поддержку балтийцев. Уверен, что тандем “Балтики” и “Ростеха” соберет тысячи болельщиков на крупнейшей арене регионального спорта в матчах долгожданной премьер-лиги», — приводит слова Алиханов пресс-служба.

«Ростех традиционно поддерживает многие виды спорта. Инвестиции в эту сферу — часть нашей социальной политики и корпоративной культуры. Отмечу также, что Калининград — стратегически важный регион, где Ростех активно работает, реализует серьезные экономические проекты. Цель подписанного сегодня меморандума — не только помочь “Балтике” в достижении новых спортивных побед, но и в целом оказать содействие развитию физической культуры в области. Мы будем вести работу по популяризации спорта, модернизации спортивных объектов, подготовке спортивного резерва, развитию системы клубного футбола», — цитирует Чемезова пресс-служба правительства региона.

Домашний стадион «Балтики» был построен к чемпионату мира 2018 года, трибуны арены рассчитаны на 35 тысяч болельщиков.

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