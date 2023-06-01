Ростех поддержит футбольный клуб «Балтика» который вышел в РПЛ

«В рамках соглашения Госкорпорация окажет поддержку футбольному клубу премьер-лиги “Балтика”, детской футбольной школе, а также будет содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона. Базовый стадион команды получит название “Ростех-Арена”, — написано на сайте правительства.

Меморандум о сотрудничестве в сфере развития спорта подписали генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Футбольный клуб “Балтика” — достояние поколений, объединяющее жителей Калининградской области более 65 лет. Благодарю Сергея Викторовича Чемезова и его команду за поддержку балтийцев. Уверен, что тандем “Балтики” и “Ростеха” соберет тысячи болельщиков на крупнейшей арене регионального спорта в матчах долгожданной премьер-лиги», — приводит слова Алиханов пресс-служба.

«Ростех традиционно поддерживает многие виды спорта. Инвестиции в эту сферу — часть нашей социальной политики и корпоративной культуры. Отмечу также, что Калининград — стратегически важный регион, где Ростех активно работает, реализует серьезные экономические проекты. Цель подписанного сегодня меморандума — не только помочь “Балтике” в достижении новых спортивных побед, но и в целом оказать содействие развитию физической культуры в области. Мы будем вести работу по популяризации спорта, модернизации спортивных объектов, подготовке спортивного резерва, развитию системы клубного футбола», — цитирует Чемезова пресс-служба правительства региона.