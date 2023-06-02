Кириченко: Бердыев хочет продолжить тренерскую карьеру
Бывший помощник Курбана Бердыева по ряду команд Дмитрий Кириченко признался, что 70-летний специалист хочет продолжить тренерскую карьеру.
Бывший помощник Курбана Бердыева по ряду команд Дмитрий Кириченко признался, что 70-летний специалист хочет продолжить тренерскую карьеру.
«Что произошло в “Сочи”? Меня самого интересует этот вопрос. Как это было? Мы собрались на тренировку, расписали упражнения и пришли к Бердыеву. Он сказал, что уходит. Был ли вариант остаться с Хохловым? Был, но когда уходил в “Кайрат” с Курбаном Бекиевичем, то сказал, что-либо буду работать с ним, либо самостоятельно. С тех пор моя точка зрения не изменилась.
Бердыев хочет работать, однозначно будет искать варианты«, — сказал Кириченко в видео, опубликованном на YouTube-канале “Коммент. Шоу”.
Последним местом работы Бердыева и его штаба был “Сочи”, который он покинул в апреле 2023 года. До этого Курбан Бердыев приводил к медалям чемпионата России “Рубин” и “Ростов”.