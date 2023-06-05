«Ахмат» возмутился итогами премии «Герои РПЛ»
«Ахмат» выразил недовольство итогами первой ежегодной премии «Герои РПЛ», которая состоялась в воскресенье. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
«Ахмат» выразил недовольство итогами первой ежегодной премии «Герои РПЛ», которая состоялась в воскресенье. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.
В грозненском клубе остались недовольными результатами голосования за лучший гол сезона. Победителем в этой номинации стал полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили.
«Система определения лучших, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы не понять: почему среди них нет голов Мохамеда Конате или Дарко Тодоровича? Выбор болельщиков, ответит нам. В том и вопрос: выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл. А не прямой подсчет голосов. Иначе нет логики. Как нет ее и в том, почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Сергея Ташуева, лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям. Или вратаря Гиорги Шелии, одного из лучших в сезоне в своем амплуа», — сказано в заявлении «Ахмата».
По итогам сезона «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, установив клубный рекорд по количеству побед (15) и количеству набранных баллов за сезон (50) в РПЛ.