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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ахмат» возмутился итогами премии «Герои РПЛ»

«Ахмат» выразил недовольство итогами первой ежегодной премии «Герои РПЛ», которая состоялась в воскресенье. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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В грозненском клубе остались недовольными результатами голосования за лучший гол сезона. Победителем в этой номинации стал полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Система определения лучших, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы не понять: почему среди них нет голов Мохамеда Конате или Дарко Тодоровича? Выбор болельщиков, ответит нам. В том и вопрос: выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл. А не прямой подсчет голосов. Иначе нет логики. Как нет ее и в том, почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Сергея Ташуева, лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям. Или вратаря Гиорги Шелии, одного из лучших в сезоне в своем амплуа», — сказано в заявлении «Ахмата».

По итогам сезона «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, установив клубный рекорд по количеству побед (15) и количеству набранных баллов за сезон (50) в РПЛ.

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