«Ахмат» возмутился итогами премии «Герои РПЛ»

«Система определения лучших, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы не понять: почему среди них нет голов Мохамеда Конате или Дарко Тодоровича? Выбор болельщиков, ответит нам. В том и вопрос: выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл. А не прямой подсчет голосов. Иначе нет логики. Как нет ее и в том, почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Сергея Ташуева, лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям. Или вратаря Гиорги Шелии, одного из лучших в сезоне в своем амплуа», — сказано в заявлении «Ахмата».