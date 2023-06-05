Дуэт Дзюбы и Слуцкого, приз для Черчесова и поздравления от Бузовой — РПЛ и Winline наградили лучших по итогам сезона

Российская премьер-лига подвела итоги сезона на главной футбольной премии года Winline Герои РПЛ. На торжественную церемонию, которая прошла в концертном зале «Барвиха» в Москве, прибыли глава РФС Александр Дюков, президент РПЛ Александр Алаев, лучшие игроки и тренеры, а также легенды российского футбола Андрей Аршавин, Роман Павлюченко и Хаким Зиеш из «Челси». Кроме того, гала-вечер посетили известная певица Ольга Бузова, телеведущая Алла Михеева и стендап-комики Игорь Джабраилов, Роман Косицын и Роман Юнусов.

Первую награду вечера в спортивных номинациях получил Игорь Акинфеев — за лучший ассист сезона. Вратарь ЦСКА отдал голевую передачу на Хорхе Карраскаля в игре с «Сочи». «Спасибо огромное, не ожидал. В глубине души верил, но получилось случайно в игре, честно скажу», — признался со сцены Акинфеев.

Игорь Акинфеев | Источник: РИА "Новости"

Голкипер красно-синих также был признан лучшим вратарем сезона. Для Акинфеева это был уже 20-й чемпионат России. В 29 матчах он пропустил 27 мячей, 11 игр голкипер провел на ноль. В тройку лучших попали также Матвей Сафонов из «Краснодара» и Илья Лантратов, который вторую часть сезона провел за «Локомотив». Приз Акинфееву вручил экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. Его, в свою очередь, наградили как лучшего тренера за рубежом.

Автором лучшего гола сезона выбрали Константина Марадишвили из «Локомотива». Полузащитник спас команду от поражения при счете 1:2 с «Ростовом», забив через себя на 94-й минуте. Игрок «Локо» обошел в этой номинации футболистов «Спартака» Антона Зиньковского и Виктора Мозеса.

Лучшим защитником в голосовании журналистов, болельщиков и экспертов стал Дуглас Сантос из «Зенита». Бразилец надежно закрывает левый край в обороне и часто подключается к атакам. В тройку лучших по итогам сезона попали также Георгий Джикия из «Спартака» и Мойзес из ЦСКА.

Имя лучшего полузащитника сезона объявил со сцены Андрей Аршавин. Победителем в этой номинации признан Эдуард Сперцян. Игрок «Краснодара» забил 10 голов и отдал 12 передач в 28 матчах. На памятную статуэтку также претендовали Руслан Литвинов («Спартак») и Вендел («Зенит»).

Бразильца Малкома назвали лучшим сразу в двух номинациях: нападающий сезона и игрок сезона. Это лучший бомбардир лиги, в 27 матчах он забил 23 гола. Футболист «Зенита» провел лучший сезон в карьере, помог клубу выиграть 5-е чемпионство подряд, недавно он был вызван в сборную Бразилии. Форварда «Спартака» Квинси Промеса, который также претендовал на победу в этих номинациях, наградили специальным призом от болельщиков. Титульный партнер РПЛ платежная система «МИР» представила символическую сборную сезона. В нее вошли: Игорь Акинфеев, Мойзес, Максим Осипенко, Георгий Джикия, Дуглас Сантос, Вендел, Руслан Литвинов, Эдуард Сперцян, Малком, Федор Чалов и Квинси Промес.

Символическая сборная игроков РПЛ

Лучшим тренером сезона стал Владимир Федотов, занявший второе место с ЦСКА. «Этой награды не было бы без команды, которая приняла наши идеи, которая двигалась, понимала нас. Мы были одним целым, это тоже важно. Спасибо огромное, моим коллегам по тренерскому штабу, коллективу единомышленников, с которыми мы едим этот нелегкий хлеб», — поблагодарил тренер со сцены. Федотов опередил в голосовании Сергея Семака и Валерия Карпина.

Также на гала-вечере РПЛ были названы 7 победителей в категории маркетинга.

За лучшее предматчевое шоу отметили «Краснодар», который подготовил мощное световое шоу перед игрой с «Зенитом». За лучшее промо сезона награду получил «Спартак», выпустивший ролик «Мы — “Спартак. И мы не сдаемся!”. Статуэтку представителям красно-белых вручила Ольга Бузова. “С окончанием сезона, продолжайте в том же духе, нет, продолжайте лучше. И самое главное — никогда ничего не бойтесь”, — сказала Бузова.

Ольга Бузова

ЦСКА признан лучшим в номинации «Лучший социальный проект сезона». У клуба есть «Команда добрых дел», которая проводит много благотворительных акций в детских домах и помогает людям с ограниченными возможностями.

Награда за лучший мерч сезона ушла «Динамо» — за выпуск одежды «Дружеская коллекция», посвященный дружбе с ЦСКА.

Самым медийным футболистом назван Артем Дзюба. Нападающий «Локомотива» забил 8 голов в 11 матчах и участвует в различных шоу на Youtube. Одно из них — «Ну так нельзя, ***» — Дзюба ведет вместе с Леонидом Слуцким. Бывшему тренеру ЦСКА он и посвятил эту награду: «Это очень важно для Леонида Викторовича. Он сейчас в ютубе, очень такой медийный человек. Я просто марионетка в его руках, вот и всё».

Лучшим журналистом по итогам голосования стал Андрей Панков из «Чемпионат.com», а лучшим комментатором — Константин Генич. «Без лишней скромности, но вот именно эту награду я полностью заслужил!» — написал в своем Telegram-канале комментатор «Матч ТВ».

Премия Герои РПЛ была учреждена лигой в 2023 году при поддержке компании Winline. Голосование проходило с 15 мая по 2 июня, сначала спортивные журналисты определили топ-100 игроков, дальше за лучших отдавали голос болельщики. Окончательный выбор сделали футбольные эксперты, капитаны команд РПЛ и главные тренеры. Таким образом, впервые в истории лучших по итогам чемпионата страны определяло всё футбольное сообщество.

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