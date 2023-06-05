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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата оглашения приговора по уголовному делу Промеса

В Амстердаме прошло очередное заседание суда по уголовному делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

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Источник: Reuters

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки возник конфликт, который закончился ударом ножом. Пострадавший получил травму колена.

В ходе слушаний выступили прокуратура Амстердама, адвокаты потерпевшего и обвиняемого. Прокуратура Нидерландов требует для футболиста «Спартака» тюремное заключение сроком на два года. Сам Промес отсутствовал на судебном заседании по причине его возможного ареста.

Приговор по уголовному делу в отношении Промеса будет вынесен 19 июня. Также в отношении футболиста «Спартака» ведется дело о контрабанде крупных партий кокаина, общим весом в 1,37 тонны. На прошлой неделе прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в соучастии в контрабанде наркотиков.

Квинси Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. Минувший сезон стал самым результативным в карьере нидерландского нападающего — в 37 матчах за красно-белых он забил 25 мячей и отдал 10 голевых передач.

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