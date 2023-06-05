Быстров: «Спартак» как будто сборище дилетантов, а не профессионалы

Владимир Быстров, ранее игравший за «Спартак», отреагировал на информацию о том, что судьи больше всего ошибались в пользу красно-белых в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Чем меньше шумихи и разбирательств, тем больше шансов завоевать чемпионство. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть. Нелепые удаления, споры. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов«, — написал Быстров в своем Telegram-канале.