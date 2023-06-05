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18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Быстров: «Спартак» как будто сборище дилетантов, а не профессионалы

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров призвал красно-белых сосредоточиться на футболе.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Владимир Быстров, ранее игравший за «Спартак», отреагировал на информацию о том, что судьи больше всего ошибались в пользу красно-белых в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Чем меньше шумихи и разбирательств, тем больше шансов завоевать чемпионство. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть. Нелепые удаления, споры. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов«, — написал Быстров в своем Telegram-канале.

По итогам сезона-2022/2023 “Спартак”, которым руководит главный тренер Гильермо Абаскаль, занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступив санкт-петербургскому “Зениту” и ЦСКА,

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