Быстров: «Спартак» как будто сборище дилетантов, а не профессионалы
Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров призвал красно-белых сосредоточиться на футболе.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров призвал красно-белых сосредоточиться на футболе.
Владимир Быстров, ранее игравший за «Спартак», отреагировал на информацию о том, что судьи больше всего ошибались в пользу красно-белых в сезоне-2022/23 РПЛ.
«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Чем меньше шумихи и разбирательств, тем больше шансов завоевать чемпионство. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть. Нелепые удаления, споры. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов«, — написал Быстров в своем Telegram-канале.
По итогам сезона-2022/2023 “Спартак”, которым руководит главный тренер Гильермо Абаскаль, занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступив санкт-петербургскому “Зениту” и ЦСКА,