«Факел» на выезде обыграл «Енисей» в первом стыковом матче
Воронежская команда обыграла соперника на его поле в первом из двух матчей за право сыграть в Российской Премьер-лиге в сезоне 2023/24.
Воронежская команда обыграла соперника на его поле в первом из двух матчей за право сыграть в Российской Премьер-лиге в сезоне 2023/24.
В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встречались красноярский «Енисей» и воронежский «Факел».
Победу воронежцам принёс нападающий Евгений Марков, который отличился на 77-й минуте. Марков вышел на замену на 46-й минуте матча.
С 59-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Судья Сергей Карасев после подсказки арбитра ВАР удалил полузащитника «Енисея» Олега Ланина за умышленный удар соперника шипами в пах.
Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня.
«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место по итогам сезона Первой лиги.