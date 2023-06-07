«Факел» на выезде обыграл «Енисей» в первом стыковом матче

В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встречались красноярский «Енисей» и воронежский «Факел».

Победу воронежцам принёс нападающий Евгений Марков, который отличился на 77-й минуте. Марков вышел на замену на 46-й минуте матча.

С 59-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Судья Сергей Карасев после подсказки арбитра ВАР удалил полузащитника «Енисея» Олега Ланина за умышленный удар соперника шипами в пах.

Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня.