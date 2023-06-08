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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА должен «Херенвену» 3 млн евро за трансфер Эджуке

Московский ЦСКА задолжал 3 миллиона евро нидерландскому «Херенвену» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке, сообщает Football International.

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Источник: РИА "Новости"

Армейцы приобрели Эджуке в августе 2020 года за 12 миллионов евро, но на данный момент на счета «Херенвена» перечислили только 9 миллионов евро. ЦСКА не может расплатиться с голландцами из-за санкций, введенных против России.

Нидерландский клуб готов подключить Министерство иностранных дел, чтобы решить данный вопрос.

В прошедшем сезоне 25-летний Чидера Эджуке выступал за немецкий клуб «Герта» на правах аренды, провел 21 матч и сделал три результативные передачи.

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