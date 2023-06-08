ЦСКА должен «Херенвену» 3 млн евро за трансфер Эджуке
Московский ЦСКА задолжал 3 миллиона евро нидерландскому «Херенвену» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке, сообщает Football International.
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Московский ЦСКА задолжал 3 миллиона евро нидерландскому «Херенвену» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке, сообщает Football International.
Армейцы приобрели Эджуке в августе 2020 года за 12 миллионов евро, но на данный момент на счета «Херенвена» перечислили только 9 миллионов евро. ЦСКА не может расплатиться с голландцами из-за санкций, введенных против России.
Нидерландский клуб готов подключить Министерство иностранных дел, чтобы решить данный вопрос.
В прошедшем сезоне 25-летний Чидера Эджуке выступал за немецкий клуб «Герта» на правах аренды, провел 21 матч и сделал три результативные передачи.