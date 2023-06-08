Джикию дисквалифицировали на два матча в РПЛ и оштрафовали на 250 тыс. рублей. Роше назначили штраф 50 тыс. рублей

«Спартак» 3 июня в Самаре проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:1 в матче 30-го тура РПЛ и завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице. На 43-й минуте встречи находившийся в числе запасных Джикия получил прямую красную карточку за, как указано в протоколе матча, «нецензурную брань в адрес арбитра». Его удалили после выхода на поле и споров с судьей по поводу момента на 42-й минуте игры, в котором предупреждение получил полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

«Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один матч — реальное исполнение, второй — условное. Плюс штраф 250 тысяч рублей. Установлен испытательный срок — один год с момента вынесения данного решения», — сказал Григорьянц.

Защитника ЦСКА Виллиана Рошу оштрафовали на 50 тысяч рублей за грубое высказывание в адрес нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева.

Во втором тайме матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА судья удалил с поля за неспортивное поведение нападающего красно-белых Александра Соболева и футболиста ЦСКА Рошу. Соболев заработал удаление за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес Роши и был дисквалифицирован на 4 матча. Роша получил красную карточку, когда в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, при попытке объяснить, что произошло — КДК 24 мая принял решение отменить удаление игрока ЦСКА. При этом после игры в микст-зоне Роша заявил, что Соболев для него «является клоуном».

«Мы получили заключение в Бразилии по поводу высказывания Роши. Специалист по спортивному праву дал заключение. Игрок сказал слово “клоун”, но оно не является оскорбительным. В данном случае оно было использовано в другом контексте — для меня его поведение как клоуна. При этом в заключении сказано, что высказывание было грубым. Мы посчитали, что Роша как спортсмен не должен так себя вести. Роша оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.