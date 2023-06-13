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14:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рубин» хочет расстаться с Дзагоевым из-за его травматичности

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не входит в планы команды на следующий сезон. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в казанском клубе недовольны повышенной травматичностью полузащитника. 32-летний футболист часто получает мышечные повреждения, из-за которых пропускает тренировочные занятия. Сообщается, что Дзагоев в нынешней форме не способен играть чаще, чем один матч за три недели.

Дзагоев перешел в «Рубин» в сентябре 2022 года. Полузащитник провел за клуб 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Из-за травм суммарно футболист пропустил 14 игр казанцев в Первой лиге.

Контракт Дзагоева истекает в конце июня 2023 года, и казанцы до сих пор не начали переговоры с бывшим игроком сборной России о новом контракте. Сам футболист хотел бы остаться в «Рубине» еще на один сезон.

По итогам сезона «Рубин» стал победителем Первой лиги и спустя сезон вернул себе место в РПЛ.

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