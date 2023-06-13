«Ростов» объявил об уходе форварда, забившего 58 голов за клуб

У 31-летнего форварда истек контракт с клубом, он стал свободным агентом.

«Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды. Коллектив футбольного клуба ““Ростов” желает Диме удачи”, — говорится в соцсетях футбольного клуба.