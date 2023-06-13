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20:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» объявил об уходе форварда, забившего 58 голов за клуб

«Ростов» объявил об уходе Дмитрия Полоза.

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У 31-летнего форварда истек контракт с клубом, он стал свободным агентом.

«Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды. Коллектив футбольного клуба ““Ростов” желает Диме удачи”, — говорится в соцсетях футбольного клуба.

Дмитрий Полоз выступал за «Ростов» в 2012—2017 года и с 2020-го. Форвард провел за клуб 242 матча и забил 58 голов.

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