«Ростов» объявил об уходе форварда, забившего 58 голов за клуб
«Ростов» объявил об уходе Дмитрия Полоза.
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
«Ростов» объявил об уходе Дмитрия Полоза.
У 31-летнего форварда истек контракт с клубом, он стал свободным агентом.
«Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды. Коллектив футбольного клуба ““Ростов” желает Диме удачи”, — говорится в соцсетях футбольного клуба.
Дмитрий Полоз выступал за «Ростов» в 2012—2017 года и с 2020-го. Форвард провел за клуб 242 матча и забил 58 голов.