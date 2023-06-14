РФС представил новый мяч для игр сборной России

Мячом будут играть все сборные России с нового сезона. Ранее компания Jögel представила баскетбольный мяч, который будет использоваться на матчах Единой лиги ВТБ.

7 января президент РФС Александр Дюков сообщил об отказе от использования экипировки Adidas, и что у национальной сборной будет новый технический спонсор.