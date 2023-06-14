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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС представил новый мяч для игр сборной России

Мяч от российской компании Jögel представили на стенде Российского футбольного союза в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Мячом будут играть все сборные России с нового сезона. Ранее компания Jögel представила баскетбольный мяч, который будет использоваться на матчах Единой лиги ВТБ.

7 января президент РФС Александр Дюков сообщил об отказе от использования экипировки Adidas, и что у национальной сборной будет новый технический спонсор.

Последний матч сборная России по футболу провела с Ираком на «Газпром-Арене», товарищеская встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

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