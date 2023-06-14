Источник: «Спартак» остался без генерального директора
По информации известного журналиста Ивана Карпова, «Спартак» и Евгений Мележиков расторгли контракт по соглашению сторон.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
По информации известного журналиста Ивана Карпова, «Спартак» и Евгений Мележиков расторгли контракт по соглашению сторон.
«Спартак» и генеральный директор клуба Евгений Мележиков расторгли договор по соглашению сторон, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, «Лукойл» оценил работу Мележикова хорошо, но считает, что клубу нужно развиваться. В качестве главного претендента на вакантную должность называют генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева.
Мележиков стал гендиректором «Спартака» в июне 2021 года после ухода из клуба Шамиля Газизова. До этого Евгений Мележиков работал в клубе на разных должностях с 2013 года.