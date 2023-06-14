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14:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Спартак» остался без генерального директора

По информации известного журналиста Ивана Карпова, «Спартак» и Евгений Мележиков расторгли контракт по соглашению сторон.

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Источник: Чемпионат.com

«Спартак» и генеральный директор клуба Евгений Мележиков расторгли договор по соглашению сторон, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, «Лукойл» оценил работу Мележикова хорошо, но считает, что клубу нужно развиваться. В качестве главного претендента на вакантную должность называют генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева.

Мележиков стал гендиректором «Спартака» в июне 2021 года после ухода из клуба Шамиля Газизова. До этого Евгений Мележиков работал в клубе на разных должностях с 2013 года.

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