Защитник «Спартака» порвал крестообразную связку

22-летний португалец готовился со своей национальной командной к молодежному чемпионату Европы, который стартует 21 июня в Румынии и Грузии. По информации источника, на восстановление Тавареша уйдет не менее полугода. Игрок пропустит турнир и, вероятно, не сыграет за «Спартак» до конца этого года.

«У нас возникла очень большая проблема с Томашем Таварешем. Он порвал крестообразную связку одного колена. Впереди диагностика, но прогноз не очень хороший. Он восстановился после серьезной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, а теперь с ним случилось такое несчастье», — сказал главный тренер молодежной сборной Португалии Руй Жорже.

Тавареша в составе португальской молодежки заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.