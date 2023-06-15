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16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Спартака» порвал крестообразную связку

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш получил серьезную травму в расположении молодежной сборной Португалии. Об этом сообщает издание Record.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

22-летний португалец готовился со своей национальной командной к молодежному чемпионату Европы, который стартует 21 июня в Румынии и Грузии. По информации источника, на восстановление Тавареша уйдет не менее полугода. Игрок пропустит турнир и, вероятно, не сыграет за «Спартак» до конца этого года.

«У нас возникла очень большая проблема с Томашем Таварешем. Он порвал крестообразную связку одного колена. Впереди диагностика, но прогноз не очень хороший. Он восстановился после серьезной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, а теперь с ним случилось такое несчастье», — сказал главный тренер молодежной сборной Португалии Руй Жорже.

Тавареша в составе португальской молодежки заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.

Томаш Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе этого года. Российский клуб заплатил за игрока два миллиона евро. Португалец провел за «Спартак» 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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