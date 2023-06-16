Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Румыния
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Германия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Тьяго Силва: Шесть месяцев в России — один из худших периодов в моей жизни

Защитник «Челси» рассказал о болезни, сопровождавшей его пребывание в России.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

"Я провёл шесть месяцев в России. Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. Мне просто приснилось, что так будет, но я не был уверен.

Я перешёл в московское «Динамо» на правах аренды из «Порту», и во время предсезонки мне внезапно стало очень плохо. Мне сделали несколько анализов, и было подтверждено, что у меня туберкулёз и что он уже сильно прогрессирует. Из-за того, насколько запущенным было заболевание, врачи решили, что для меня будет лучше остаться в больнице на лечение.

Врачи в России хотели провести операцию на моем лёгком. При этом я точно знаю, что больше никогда бы не стал играть в футбол. Это было действительно трудное время. Я прислушивался к советам окружающих меня людей, самых близких мне людей. Моя мать, моя девушка, мой менеджер. Я слушал их и знал, что должен делать то, что они мне говорили. Они хотели для меня только самого лучшего, и я знал, что именно они заботятся обо мне. Решение было принято. Мой адвокат договорился о том, чтобы я выписался из больницы в России и смог завершить своё лечение в Португалии. Это было действительно важно для меня«, — приводит слова Силвы официальный сайт “Челси”.

Тьягу Силва перешел в московское «Динамо» в 2005 году, но не сыграл ни одного матча. На тот момент футболисту был 20 лет. После лечения от туберкулеза защитник играл за «Флуминенсе», «Милан», «ПСЖ» и «Челси». В составе лондонского клуба выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Бразилии Тьягу Силва сыграл 113 матчей, забил 7 голов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: «Краснодар» интересуется защитником из чемпионата Бразилии
Чемпионка мира по самбо из России будет работать со сборной Новой...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь