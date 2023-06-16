Тьяго Силва: Шесть месяцев в России — один из худших периодов в моей жизни

"Я провёл шесть месяцев в России. Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. Мне просто приснилось, что так будет, но я не был уверен.

Я перешёл в московское «Динамо» на правах аренды из «Порту», и во время предсезонки мне внезапно стало очень плохо. Мне сделали несколько анализов, и было подтверждено, что у меня туберкулёз и что он уже сильно прогрессирует. Из-за того, насколько запущенным было заболевание, врачи решили, что для меня будет лучше остаться в больнице на лечение.

Врачи в России хотели провести операцию на моем лёгком. При этом я точно знаю, что больше никогда бы не стал играть в футбол. Это было действительно трудное время. Я прислушивался к советам окружающих меня людей, самых близких мне людей. Моя мать, моя девушка, мой менеджер. Я слушал их и знал, что должен делать то, что они мне говорили. Они хотели для меня только самого лучшего, и я знал, что именно они заботятся обо мне. Решение было принято. Мой адвокат договорился о том, чтобы я выписался из больницы в России и смог завершить своё лечение в Португалии. Это было действительно важно для меня«, — приводит слова Силвы официальный сайт “Челси”.