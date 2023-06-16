Тьяго Силва: Шесть месяцев в России — один из худших периодов в моей жизни
Защитник «Челси» рассказал о болезни, сопровождавшей его пребывание в России.
Защитник «Челси» рассказал о болезни, сопровождавшей его пребывание в России.
"Я провёл шесть месяцев в России. Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. Мне просто приснилось, что так будет, но я не был уверен.
Я перешёл в московское «Динамо» на правах аренды из «Порту», и во время предсезонки мне внезапно стало очень плохо. Мне сделали несколько анализов, и было подтверждено, что у меня туберкулёз и что он уже сильно прогрессирует. Из-за того, насколько запущенным было заболевание, врачи решили, что для меня будет лучше остаться в больнице на лечение.
Врачи в России хотели провести операцию на моем лёгком. При этом я точно знаю, что больше никогда бы не стал играть в футбол. Это было действительно трудное время. Я прислушивался к советам окружающих меня людей, самых близких мне людей. Моя мать, моя девушка, мой менеджер. Я слушал их и знал, что должен делать то, что они мне говорили. Они хотели для меня только самого лучшего, и я знал, что именно они заботятся обо мне. Решение было принято. Мой адвокат договорился о том, чтобы я выписался из больницы в России и смог завершить своё лечение в Португалии. Это было действительно важно для меня«, — приводит слова Силвы официальный сайт “Челси”.
Тьягу Силва перешел в московское «Динамо» в 2005 году, но не сыграл ни одного матча. На тот момент футболисту был 20 лет. После лечения от туберкулеза защитник играл за «Флуминенсе», «Милан», «ПСЖ» и «Челси». В составе лондонского клуба выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Бразилии Тьягу Силва сыграл 113 матчей, забил 7 голов.