СМИ: «Краснодар» интересуется защитником из чемпионата Бразилии
Защитник «Крузейро» Марлон попал в сферу интересов краснодарского клуба.
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Защитник «Крузейро» Марлон попал в сферу интересов краснодарского клуба.
По сообщению издания «Спорт-Экспресс», «Краснодар» начал переговоры по приобретению защитника «Крузейро» Марлона.
26-летний футболист играет на позиции левого защитника. Бразилец имеет опыт выступлений в Европе. Он играл за португальскую «Боавишту», а такжу зе турецкие клубы «Трабзонспор» и «Анкарагюджю».
Контракт Марлона с «Крузейро» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.