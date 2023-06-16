СМИ: «Краснодар» интересуется защитником из чемпионата Бразилии

По сообщению издания «Спорт-Экспресс» , «Краснодар» начал переговоры по приобретению защитника «Крузейро» Марлона.

26-летний футболист играет на позиции левого защитника. Бразилец имеет опыт выступлений в Европе. Он играл за португальскую «Боавишту», а такжу зе турецкие клубы «Трабзонспор» и «Анкарагюджю».