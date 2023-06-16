Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Румыния
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Германия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Краснодар» интересуется защитником из чемпионата Бразилии

Защитник «Крузейро» Марлон попал в сферу интересов краснодарского клуба.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По сообщению издания «Спорт-Экспресс», «Краснодар» начал переговоры по приобретению защитника «Крузейро» Марлона.

26-летний футболист играет на позиции левого защитника. Бразилец имеет опыт выступлений в Европе. Он играл за португальскую «Боавишту», а такжу зе турецкие клубы «Трабзонспор» и «Анкарагюджю».

Контракт Марлона с «Крузейро» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: «Краснодар» интересуется защитником из чемпионата Бразилии
Чемпионка мира по самбо из России будет работать со сборной Новой...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь