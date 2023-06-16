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13:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок сборной России получил предложение от «Бешикташа»

Футбольный клуб «Бешикташ» сделал официальное предложение контракта полузащитнику «Зенита» и сборной России Далеру Кузяеву. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу.

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Источник: Reuters

В переходе Кузяева в «Бешикташ» заинтересован лично главный тренер команды Шенол Гюнеш. Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов предложить российского полузащитнику контракт по схеме «2+1» с зарплатой в 1,8−2,2 млн евро в год и подписным бонусом в размере 2,5 млн евро.

Кузяев выступает «Зенит» с 2017 года. Его контракт с клубом истекает в конце июня, после чего полузащитник станет свободным агентом. В сезоне 2022/23 Кузяев отыграл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.

«Бешикташ» занял третье место в чемпионате Турции и в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.

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