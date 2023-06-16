Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Румыния
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Германия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава ВТБ: «Динамо» нужна кардинальная перестройка

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин остался недоволен итогами сезона московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В 2019 году ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» и стал его генеральным спонсором. Минувший сезон «бело-голубые» закончили на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Как оцениваю итоги сезона? Плохо. Думаю, что нужна кардинальная перестройка: начиная от тренера команды и заканчивая работой. Сейчас наша команда предпримет серьезные усилия, чтобы следующий сезон был намного лучше. С финансированием у нас всё стабильно.

Новый тренер придет, но я не знаю, кто это будет. Обязательно продолжим работать с молодёжью: будем делать ставку на молодых — как и раньше. Но пока у нас нет успеха, которого мы достигали в прошлом. Расстроился ли, что не удалось завоевать трофей к столетию? Ну, а что делать? Важны не даты, а результаты», — сказал Костин.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» станет чешский специалист Марцел Личка, который на протяжении трех последних сезонов работал в «Оренбурге».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олимпийская чемпионка Пекина Татьяна Сорина родила сына
Глава ВТБ: «Динамо» нужна кардинальная перестройка
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь