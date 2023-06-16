Глава ВТБ: «Динамо» нужна кардинальная перестройка
Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин остался недоволен итогами сезона московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».
Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин остался недоволен итогами сезона московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».
В 2019 году ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» и стал его генеральным спонсором. Минувший сезон «бело-голубые» закончили на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
«Как оцениваю итоги сезона? Плохо. Думаю, что нужна кардинальная перестройка: начиная от тренера команды и заканчивая работой. Сейчас наша команда предпримет серьезные усилия, чтобы следующий сезон был намного лучше. С финансированием у нас всё стабильно.
Новый тренер придет, но я не знаю, кто это будет. Обязательно продолжим работать с молодёжью: будем делать ставку на молодых — как и раньше. Но пока у нас нет успеха, которого мы достигали в прошлом. Расстроился ли, что не удалось завоевать трофей к столетию? Ну, а что делать? Важны не даты, а результаты», — сказал Костин.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» станет чешский специалист Марцел Личка, который на протяжении трех последних сезонов работал в «Оренбурге».