Денис Глушаков покинул «Пари НН»
Также стали известны варианты продолжения карьеры Глушакова.
Пари Нижний Новгород
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Также стали известны варианты продолжения карьеры Глушакова.
«Пари Нижний Новгород» в своих соцсетях объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова.
36-летний Глушаков перешёл в «Пари НН» в феврале 2023 года на правах свободного агента из «Химок». За нижегородский клуб полузащитник успел сыграть девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
По информации источника «Чемпионата», Глушаков в ближайшее время обсудит свой возможный переход в «Химки» с главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым.
Ранее, помимо нижегородского и подмосковного клубов, Глушаков играл в Премьер-лиге за московские «Локомотив» и «Спартак» и грозненский «Ахмат».