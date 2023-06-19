Денис Глушаков покинул «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» в своих соцсетях объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова.

36-летний Глушаков перешёл в «Пари НН» в феврале 2023 года на правах свободного агента из «Химок». За нижегородский клуб полузащитник успел сыграть девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

По информации источника «Чемпионата», Глушаков в ближайшее время обсудит свой возможный переход в «Химки» с главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым.