Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Украина
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Англия
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Косово
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Денис Глушаков покинул «Пари НН»

Также стали известны варианты продолжения карьеры Глушакова.

Пари Нижний Новгород
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Пари Нижний Новгород» в своих соцсетях объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова.

36-летний Глушаков перешёл в «Пари НН» в феврале 2023 года на правах свободного агента из «Химок». За нижегородский клуб полузащитник успел сыграть девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

По информации источника «Чемпионата», Глушаков в ближайшее время обсудит свой возможный переход в «Химки» с главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым.

Ранее, помимо нижегородского и подмосковного клубов, Глушаков играл в Премьер-лиге за московские «Локомотив» и «Спартак» и грозненский «Ахмат».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Месси получит огромную сумму за рекламу отдыха в Саудовской Аравии
«Реал» объявил о переходе нападающего Хоселу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь