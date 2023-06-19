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15:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна сумма выкупа Мойзеса

Московский ЦСКА заплатил бразильскому «Интернасьоналу» за переход защитника Мойзеса € 1,5 млн, сообщает Globo Esporte.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Такая сумма была прописана в арендном соглашении футболиста.

Ранее ЦСКА объявил о выкупе Мойзеса. Контракт бразильского крайнего защитника с армейцами рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на год.

28-летний футболист сыграл за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/23, отметился в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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