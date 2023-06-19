«Балтика» продлила контракт с Сергеем Игнашевичем

Соглашение со специалистом рассчитано до конца нового сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. Игнашевич пришел «Балтику» в конце сентября 2021 года, под его руководством команда в минувшем сезоне завоевала путевку в РПЛ. Клуб выдал рекордную 30-матчевую беспроигрышную серию в первенстве Первой лиги.