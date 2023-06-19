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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Балтика» продлила контракт с Сергеем Игнашевичем

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич продлил контракт, сообщается в официальной группе новичков РПЛ.

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Соглашение со специалистом рассчитано до конца нового сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. Игнашевич пришел «Балтику» в конце сентября 2021 года, под его руководством команда в минувшем сезоне завоевала путевку в РПЛ. Клуб выдал рекордную 30-матчевую беспроигрышную серию в первенстве Первой лиги.

Также продлили контракты с членами тренерского штаба Игнашевича — Дмитрием Мичковым, Михаилом Соловьем, Артемом Булойчиком и Глебом Пресняковым.

«Балтика» стала вторым клубом для Игнашевича в карьере главного тренера, до «Балтики» он возглавлял московское «Торпедо».

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