«Балтика» продлила контракт с Сергеем Игнашевичем
Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич продлил контракт, сообщается в официальной группе новичков РПЛ.
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Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич продлил контракт, сообщается в официальной группе новичков РПЛ.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца нового сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. Игнашевич пришел «Балтику» в конце сентября 2021 года, под его руководством команда в минувшем сезоне завоевала путевку в РПЛ. Клуб выдал рекордную 30-матчевую беспроигрышную серию в первенстве Первой лиги.
Также продлили контракты с членами тренерского штаба Игнашевича — Дмитрием Мичковым, Михаилом Соловьем, Артемом Булойчиком и Глебом Пресняковым.
«Балтика» стала вторым клубом для Игнашевича в карьере главного тренера, до «Балтики» он возглавлял московское «Торпедо».