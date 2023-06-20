«Ростов» объявил о возвращении Алексея Ионова
«Ростов» в своем официальном телеграм-канале объявил о возвращении полузащитника Алексея Ионова.
«Ростов» в своем официальном телеграм-канале объявил о возвращении полузащитника Алексея Ионова.
«Алексей Ионов вернулся в “Ростов”! Полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на два года! Алексей провел 87 матчей за “Ростов”, в которых забил 18 мячей. Последние три сезона провёл в “Краснодаре”, отличившись 13 раз. Добро пожаловать домой, Лёша!» — говорится в сообщении.
У 34-летнего полузащитника истек контракт с «Краснодаром», за который он выступал последние три сезона. За три года в составе «быков» полузащитник сыграл 85 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
Ионов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год. Полузащитник провел 87 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.