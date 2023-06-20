«Ростов» объявил о возвращении Алексея Ионова

«Алексей Ионов вернулся в “Ростов”! Полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на два года! Алексей провел 87 матчей за “Ростов”, в которых забил 18 мячей. Последние три сезона провёл в “Краснодаре”, отличившись 13 раз. Добро пожаловать домой, Лёша!» — говорится в сообщении.

У 34-летнего полузащитника истек контракт с «Краснодаром», за который он выступал последние три сезона. За три года в составе «быков» полузащитник сыграл 85 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.