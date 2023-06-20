Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Словакия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» объявил о возвращении Алексея Ионова

«Ростов» в своем официальном телеграм-канале объявил о возвращении полузащитника Алексея Ионова.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Алексей Ионов вернулся в “Ростов”! Полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на два года! Алексей провел 87 матчей за “Ростов”, в которых забил 18 мячей. Последние три сезона провёл в “Краснодаре”, отличившись 13 раз. Добро пожаловать домой, Лёша!» — говорится в сообщении.

У 34-летнего полузащитника истек контракт с «Краснодаром», за который он выступал последние три сезона. За три года в составе «быков» полузащитник сыграл 85 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Ионов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год. Полузащитник провел 87 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Винус Уильямс в 43 года одержала первую победу после травмы
Мбаппе: Обменял бы свой хет-трик в финале ЧМ на победу 1:0 с...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь