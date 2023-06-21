Новый гендиректор «Спартака»: никогда не работал в футбольных клубах
Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал свое назначение в клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».
Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал свое назначение в клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Только результаты работы покажут, справляюсь я или нет. Никакой бэкграунд об этом не расскажет. Если в двух словах, то я никогда не работал в футбольных клубах на должностях — я из консалтинга. Работал в международной компании, а потом в российской. Я с детства был страстным болельщиком “Спартака”. Мне удалось поработать на стажировке в Лондоне в ряде английских команд. Я знаком со спецификой работы в клубе. Не мог отказаться от работы в совете директоров. Похожая ситуация и с постом гендиректора. Надеюсь, что мой опыт пригодится и поможет “Спартаку”, — сказал Малышев.
Малышев сменил на посту гендиректора Евгения Мележикова, который занимал эту должность с июня 2021 года. Он входит в состав директоров «Спартака» с 2022 года. До этого он работал работал в российском подразделении консалтинговой компании PwC, где возглавлял направление спортивных проектов.