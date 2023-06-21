Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Новый гендиректор «Спартака»: никогда не работал в футбольных клубах

Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал свое назначение в клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Спартак"

«Только результаты работы покажут, справляюсь я или нет. Никакой бэкграунд об этом не расскажет. Если в двух словах, то я никогда не работал в футбольных клубах на должностях — я из консалтинга. Работал в международной компании, а потом в российской. Я с детства был страстным болельщиком “Спартака”. Мне удалось поработать на стажировке в Лондоне в ряде английских команд. Я знаком со спецификой работы в клубе. Не мог отказаться от работы в совете директоров. Похожая ситуация и с постом гендиректора. Надеюсь, что мой опыт пригодится и поможет “Спартаку”, — сказал Малышев.

Малышев сменил на посту гендиректора Евгения Мележикова, который занимал эту должность с июня 2021 года. Он входит в состав директоров «Спартака» с 2022 года. До этого он работал работал в российском подразделении консалтинговой компании PwC, где возглавлял направление спортивных проектов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Локомотив» объявил об уходе Ивана Игнатьева
Матч звезд КХЛ проведут на новой арене в Санкт-Петербурге
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь