Нападающий «Спартака» продал свой пентхаус диджею Мартину Гарриксу

Пентхаус в престижном амстердамском районе Зейдас был продан в апреле за 2,5 млн евро. От лица футболиста «Спартака» сделку провела его мать. Сообщается, что Гаррикс в последнее время активно скупал люксовую недвижимость в нидерландской столице.

Мартин Гаррикс является одним из самых известных диджеев современности. 27-летний диджей четыре раза признавался лучшим диджеем мира по версии авторитетного журнала DJ Magazine и с 2015 года неизменно находится в тройке лучших в этом рейтинге.

На прошлой неделе Промес был приговорен в Нидерландах к полутора годам тюремного заключения заключения за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату в 2020 году. Также в отношении футболиста «Спартака» открыто дело о причастности к доставки в Европу крупной партии кокаина.