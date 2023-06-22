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09:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Спартака» продал свой пентхаус диджею Мартину Гарриксу

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес продал свой пентхаус в Амстердаме знаменитому нидерландскому диджею Мартину Гарриксу. Об этом сообщает издание Story.

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Источник: РИА "Новости"

Пентхаус в престижном амстердамском районе Зейдас был продан в апреле за 2,5 млн евро. От лица футболиста «Спартака» сделку провела его мать. Сообщается, что Гаррикс в последнее время активно скупал люксовую недвижимость в нидерландской столице.

Мартин Гаррикс является одним из самых известных диджеев современности. 27-летний диджей четыре раза признавался лучшим диджеем мира по версии авторитетного журнала DJ Magazine и с 2015 года неизменно находится в тройке лучших в этом рейтинге.

На прошлой неделе Промес был приговорен в Нидерландах к полутора годам тюремного заключения заключения за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату в 2020 году. Также в отношении футболиста «Спартака» открыто дело о причастности к доставки в Европу крупной партии кокаина.

В 2021 году Промес покинул амстердамский «Аякс» и вернулся в «Спартак». Минувший сезон стал самым результативным в карьере нидерландского нападающего — в 37 матчах за «красно-белых» Промес забил 25 мячей и отдал 10 голевых передач.

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 Нападающий «Спартака» продал свой пентхаус диджею Мартину Гарриксу
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