РПЛ намерена добиться рекордной посещаемости к 2027 году

«Цифра, помимо того, что есть в проекте стратегии, зафиксирована в договоре между Российским футбольным союзом и РПЛ. Это KPI лиги, который мы должны выполнять. Договор подписывался до внедрения новинок, о которых мы с вами говорим.



Мы обсуждали это в рамках отчета, который был представлен, и сказали следующее — есть цифры по предыдущему сезону, особенно по второй его части, когда все 16 клубов проводили матчи с нововведениями. Мы проанализируем эти показатели, и, возможно, KPI будет скорректирован, но в целом, я считаю, задача выполнимая. Чтобы стадионы заполнялись, нужны яркий продукт и комфорт. Вот это мы и будем делать», — сказал президент РПЛ Александр Алаев.