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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

РПЛ намерена добиться рекордной посещаемости к 2027 году

Российская премьер-лига (РПЛ) к 2027 году планирует добиться рекордной посещаемости матчей чемпионата страны по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

12 июля на общем собрании РПЛ будет рассмотрен проект стратегии лиги до 2027 года. Предполагается, что средняя посещаемость матчей чемпионата России должна достигнуть 16,8 тыс. зрителей, что соответствует рекордному показателю сезона 2017/18. В минувшем сезоне средняя посещаемость составила 9,5 тыс. зрителей.

«Цифра, помимо того, что есть в проекте стратегии, зафиксирована в договоре между Российским футбольным союзом и РПЛ. Это KPI лиги, который мы должны выполнять. Договор подписывался до внедрения новинок, о которых мы с вами говорим.

Мы обсуждали это в рамках отчета, который был представлен, и сказали следующее — есть цифры по предыдущему сезону, особенно по второй его части, когда все 16 клубов проводили матчи с нововведениями. Мы проанализируем эти показатели, и, возможно, KPI будет скорректирован, но в целом, я считаю, задача выполнимая. Чтобы стадионы заполнялись, нужны яркий продукт и комфорт. Вот это мы и будем делать», — сказал президент РПЛ Александр Алаев.

Новый сезон в РПЛ стартует 23 июля. В ближайшее время лига должна представить календарь игр.

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