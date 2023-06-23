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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Кадис» назвал смехотворным предложение «Спартака» по Бонгонда

Московский «Спартак» сделал официальное предложение испанскому «Кадису» по трансферу атакующего полузащитника Тео Бонгонда. Об этом сообщает издание AS.

Спартак
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Источник: AFP 2022

По информации источника, «Спартак» предложил за 27-летнего полузащитника сборной Демократической Республики Конго четыре миллиона евро. Однако руководство испанского клуба назвало это предложение смехотворным и хочет выручить за своего игрока вдвое больше — восемь миллионов евро.

Сообщается, что «Кадис» намерен существенно заработать в летнее трансферное окно и не намерен идти на компромиссы по стоимости продажи своих игроков.

Бонгонда перешел в «Кадис» прошлым летом из бельгийского «Гента». За испанский клуб он провел 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в четыре миллиона евро.

Примечательно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в недавнем прошлом работал в структуре «Кадиса». В сезоне 2018/19 он занимал в испанском клубе должность заместителя технического секретаря.

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 «Кадис» назвал смехотворным предложение «Спартака» по Бонгонда
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