«Кадис» назвал смехотворным предложение «Спартака» по Бонгонда

По информации источника, «Спартак» предложил за 27-летнего полузащитника сборной Демократической Республики Конго четыре миллиона евро. Однако руководство испанского клуба назвало это предложение смехотворным и хочет выручить за своего игрока вдвое больше — восемь миллионов евро.

Сообщается, что «Кадис» намерен существенно заработать в летнее трансферное окно и не намерен идти на компромиссы по стоимости продажи своих игроков.

Бонгонда перешел в «Кадис» прошлым летом из бельгийского «Гента». За испанский клуб он провел 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в четыре миллиона евро.