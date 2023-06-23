«Кадис» назвал смехотворным предложение «Спартака» по Бонгонда
Московский «Спартак» сделал официальное предложение испанскому «Кадису» по трансферу атакующего полузащитника Тео Бонгонда. Об этом сообщает издание AS.
Московский «Спартак» сделал официальное предложение испанскому «Кадису» по трансферу атакующего полузащитника Тео Бонгонда. Об этом сообщает издание AS.
По информации источника, «Спартак» предложил за 27-летнего полузащитника сборной Демократической Республики Конго четыре миллиона евро. Однако руководство испанского клуба назвало это предложение смехотворным и хочет выручить за своего игрока вдвое больше — восемь миллионов евро.
Сообщается, что «Кадис» намерен существенно заработать в летнее трансферное окно и не намерен идти на компромиссы по стоимости продажи своих игроков.
Бонгонда перешел в «Кадис» прошлым летом из бельгийского «Гента». За испанский клуб он провел 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в четыре миллиона евро.
Примечательно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в недавнем прошлом работал в структуре «Кадиса». В сезоне 2018/19 он занимал в испанском клубе должность заместителя технического секретаря.