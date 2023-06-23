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15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Глушаков: Спартаковский дух пропадает, головы у игроков забиты не тем

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил результаты московского клуба во второй половине прошлого сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались. Может, они готовились выиграть зимний Кубок в Катаре, ха-ха! Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. Для “Спартака” это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В “Спартаке” тоже нет костяка, и головы у многих футболистов забиты не тем. Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках.

Нет той старой атмосферы эпохи легенд “Спартака” — Титова, Аленичева, Тихонова, Цымбаларя, Черенкова, Гаврилова, Романцева. Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды — те, кто сейчас играет в “Спартаке”. Только эти ничего не выиграли. О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают! Может, работающие при клубе болельщики заблуждаются? Историю нужно поддерживать. Спартаковский дух пропадает с каждым днем все больше», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Он провел за московский клуб 173 матча, в которых забил 23 матча и отдал 10 результативных передач. В сезоне 2016/17 Глушаков помог красно-белым впервые за 16 лет выиграть чемпионат России.

В минувшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ. В Кубке России красно-белые дошли до четвертьфинала пути регионов, где проиграли тольяттинскому «Акрону» (1:2).

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