Глушаков: Спартаковский дух пропадает, головы у игроков забиты не тем

«Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались. Может, они готовились выиграть зимний Кубок в Катаре, ха-ха! Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. Для “Спартака” это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В “Спартаке” тоже нет костяка, и головы у многих футболистов забиты не тем. Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках.



Нет той старой атмосферы эпохи легенд “Спартака” — Титова, Аленичева, Тихонова, Цымбаларя, Черенкова, Гаврилова, Романцева. Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды — те, кто сейчас играет в “Спартаке”. Только эти ничего не выиграли. О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают! Может, работающие при клубе болельщики заблуждаются? Историю нужно поддерживать. Спартаковский дух пропадает с каждым днем все больше», — сказал Глушаков.