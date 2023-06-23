На 61-м году жизни умер бывший тренер «Спартака»

Известный советский футболист и тренер вратарей Юрий Перескоков скончался на 61-м году жизни. Последним местом работы специалиста был тульский «Арсенал», из которого он ушел в январе 2023 года.

«Сегодня узнали печальную о новость о том, что ушел из жизни Юрий Валентинович Перескоков. Выражаем соболезнования семье и близким, коллегам», — сказал генеральный директор «Арсенала» Валерий Гриньковский.

Помимо «Спартака» и «Арсенала» Юрий Валентинович был тренером вратарей в нижегородском «Локомотиве», новороссийском «Черноморце», «Химках», астанинском «Локомотиве», брянском «Динамо», «Калуге» и «Уфе».