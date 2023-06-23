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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезона

Болельщики московского ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в минувшем сезоне. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале армейского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

По результатам опроса Акинфеев занял первое место, набрав 57% голосов. Капитан ЦСКА опередил нападающего Федора Чалова (26%) и полузащитника Ивана Облякова (6%). Болельщики признают Акинфеева лучшим игроком сезона третий год подряд.

В минувшем сезоне 37-летний Акинфеев провел за ЦСКА 35 матчей, в которых пропустил 32 гола и провел 11 «сухих» игр. Вратарь помог армейской команде завоевать Кубок России, отразив два пенальти в послематчевой серии финального матча против «Краснодара» (1:1, 6:5 пен.).

В чемпионате России ЦСКА занял второе место, отстав от «Зенита» на 12 очков.

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