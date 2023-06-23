Полузащитник «Красондара» Эдуард Сперцян женился

Супругой 23‑летнего футболиста стала Алина Карапетян. Свадьба организована в традиционном армянском стиле с национальными танцами и музыкой. За невестой Сперцян приехал на белом автомобиле Rolls-Royce.

В сезоне-2022/23 РПЛ Сперцян провел 28 матчей, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.