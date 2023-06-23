Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитник «Красондара» Эдуард Сперцян женился

В социальных сетях организатора свадеб появились видео и фотографии со свадьбы полузащитника футбольного клуба «Краснодар» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

Наверх
Источник: соцсети

Супругой 23‑летнего футболиста стала Алина Карапетян. Свадьба организована в традиционном армянском стиле с национальными танцами и музыкой. За невестой Сперцян приехал на белом автомобиле Rolls-Royce.

В сезоне-2022/23 РПЛ Сперцян провел 28 матчей, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.


Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» выкупил у «Коринтианса» права на Мантуана
Бразилец Ду Кейрос присоединился к «Зениту»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь