Полузащитник «Красондара» Эдуард Сперцян женился
В социальных сетях организатора свадеб появились видео и фотографии со свадьбы полузащитника футбольного клуба «Краснодар» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
В социальных сетях организатора свадеб появились видео и фотографии со свадьбы полузащитника футбольного клуба «Краснодар» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
Супругой 23‑летнего футболиста стала Алина Карапетян. Свадьба организована в традиционном армянском стиле с национальными танцами и музыкой. За невестой Сперцян приехал на белом автомобиле Rolls-Royce.
В сезоне-2022/23 РПЛ Сперцян провел 28 матчей, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.