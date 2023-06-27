Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Назначен новый глава департамента судейства РФС

Известный сербский арбитр Милорад Мажич возглавил департамент судейства Российского Футбольного Союза (РФС).

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.

Контракт заключён на два года с возможностью продления еще на один год.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

50-летний Милорад Мажич — один из самых известных и успешных сербских арбитров. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Мажич — единственный сербский арбитр, который обслуживал финал Лиги чемпионов в современной истории турнира. Сербский специалист, также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Отстраненный за допинг тяжелоатлет из Казахстана покончил с собой
Олег Матыцин: российский спорт — не посылка, чтобы его куда-то возвращать
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь