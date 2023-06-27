Назначен новый глава департамента судейства РФС
Известный сербский арбитр Милорад Мажич возглавил департамент судейства Российского Футбольного Союза (РФС).
Известный сербский арбитр Милорад Мажич возглавил департамент судейства Российского Футбольного Союза (РФС).
Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.
Контракт заключён на два года с возможностью продления еще на один год.
Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.
50-летний Милорад Мажич — один из самых известных и успешных сербских арбитров. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Мажич — единственный сербский арбитр, который обслуживал финал Лиги чемпионов в современной истории турнира. Сербский специалист, также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.