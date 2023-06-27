Назначен новый глава департамента судейства РФС

Контракт заключён на два года с возможностью продления еще на один год.

50-летний Милорад Мажич — один из самых известных и успешных сербских арбитров. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Мажич — единственный сербский арбитр, который обслуживал финал Лиги чемпионов в современной истории турнира. Сербский специалист, также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.