«Спартак» объявил об уходе защитника Кофрие
Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие подписал полноценный контракт с «Клермоном», за который ранее выступал на правах аренды.
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Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие подписал полноценный контракт с «Клермоном», за который ранее выступал на правах аренды.
«Спартак» объявил, что «Клермон» выкупил трансфер Кофрие.
Московский «Спартак» и «Клермон-Фут» согласовали условия полноценного перехода защитника Максимилиано Кофрие во французский клуб.
В сезоне 2022/23 25-летний бельгиец выступал в Лиге 1 на правах аренды, провел 26 матчей и забил один гол.
«Желаем Максу успешного продолжения карьеры!» — написала пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.
В «Спартак» Кофрие перешел из бельгийского «Сент-Трюйдена» в сентябре 2021 года и провел 26 матчей. Он помог красно-белым занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.