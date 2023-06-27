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16:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» объявил об уходе защитника Кофрие

Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие подписал полноценный контракт с «Клермоном», за который ранее выступал на правах аренды.

Спартак
Клермон ФутПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» объявил, что «Клермон» выкупил трансфер Кофрие.

Московский «Спартак» и «Клермон-Фут» согласовали условия полноценного перехода защитника Максимилиано Кофрие во французский клуб.

В сезоне 2022/23 25-летний бельгиец выступал в Лиге 1 на правах аренды, провел 26 матчей и забил один гол.

«Желаем Максу успешного продолжения карьеры!» — написала пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.

В «Спартак» Кофрие перешел из бельгийского «Сент-Трюйдена» в сентябре 2021 года и провел 26 матчей. Он помог красно-белым занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.

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