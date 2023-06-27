«Спартак» объявил об уходе защитника Кофрие

В сезоне 2022/23 25-летний бельгиец выступал в Лиге 1 на правах аренды, провел 26 матчей и забил один гол.

В «Спартак» Кофрие перешел из бельгийского «Сент-Трюйдена» в сентябре 2021 года и провел 26 матчей. Он помог красно-белым занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.