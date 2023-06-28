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12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Акинфеев пожертвовал миллион рублей двум юным болельщикам ЦСКА с инвалидностью

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пожертвовал миллион рублей детям с инвалидностью. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе ЦСКА опубликовал ролик о юных болельщиках из Сыктывкара — братьях Вове и Сереже Бобровых. Мальчики родились недоношенными и имели серьезные проблемы со здоровьем. В частности, Сережа родился с весом всего 820 грамм и первые два месяца жизни боролся за свою жизнь в реанимации.

Мать Вовы и Сережи воспитывает детей одна — их отец умер, когда мальчикам не было еще и месяца. Сейчас мальчикам уже девять лет. Армейский клуб помог исполнить их заветную мечту и посетить домашний матч ЦСКА. 3 июня они посетили заключительную игру армецев в чемпионате против «Ростова» (4:1).

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По информации источника, Акинфеев после просмотра ролика на клубном YouTube-канале о поездке Вовы и Сережи на «ВЭБ Арену» перевел семье около миллиона рублей и записал для ребят видеообращение.

«Хочу просто выразить вам огромное уважение. Вы — настоящие мужчины, настоящие молодцы. Самое главное — вы выбрали правильную команду, это очень приятно. Конечно же, я посмотрел ролик на ЦСКА ТВ. Слушайтесь свою маму, и тогда в вашей жизни все будет хорошо вдвойне. А мы всегда будем рядом. Надеюсь, скоро увидимся», — сказал Акинфеев.

В минувшем сезоне ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России и стал обладателем Кубка, обыграв в финале «Краснодар» (1:1, пен. 6:5).

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