«Факел» подписал опытного вратаря

Воронежский клуб занял 14-е место в РПЛ и в стыковых матчах за право остаться в лиге обыграл красноярский «Енисей».

Беленов провел 312 матчей в чемпионатах России, 100 из них голкипер отстоял на ноль. Спортсмен выступал за такие клубы Премьер-лиги как «Спартак», «Кубань», «Анжи» и «Уфа».