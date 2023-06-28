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20:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Факел» подписал опытного вратаря

«Факел» объявил о подписании контракта с вратарем Александром Беленовым в своих соцсетях.

Факел
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Воронежский клуб занял 14-е место в РПЛ и в стыковых матчах за право остаться в лиге обыграл красноярский «Енисей».

Беленов провел 312 матчей в чемпионатах России, 100 из них голкипер отстоял на ноль. Спортсмен выступал за такие клубы Премьер-лиги как «Спартак», «Кубань», «Анжи» и «Уфа».

Предыдущий сезон Беленов провел в Первой лиге. Казанский «Рубин», за который играл вратарь, вернулся в РПЛ.

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