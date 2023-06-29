Парфенов: «Тосно» остался должен и мне, и футболистам

«Тосно» остался должен и мне, и футболистам — причем нормально так должен. Но юридических концов не найдешь. Что-то висело на компаниях-банкротах, что-то обещала выделить Ленинградская область — и забыла. У меня был позитивный разговор с губернатором, на финал Кубка прилетел целый самолет с областным правительством. После нашей победы сказали: «Красавцы, “Тосно” напрямую отобрался в групповой этап Лиги Европы.

Затем в течение недели все обещания ушли в песок. Нюансы мне неизвестны. Что предъявишь, если были лишь слова? Сегодня сказал одно, завтра — другое. Не зря в КХЛ и Единой Лиге ВТБ перед сезоном требуют от клубов банковских гарантий. Произойти может что угодно, но кто-то должен ответить деньгами. Футболисты так подписывают контракты с турецкими клубами. Спасибо на добром слове, но дайте банковскую гарантию, иначе до свидания«, — приводит слова Парфенова “Матч ТВ”.