Парфенов: «Тосно» остался должен и мне, и футболистам
Бывший главный тренер футбольного клуба «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал, что клуб из Ленинградской области после банкротства остался должен ему серьезную сумму.
Бывший главный тренер футбольного клуба «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал, что клуб из Ленинградской области после банкротства остался должен ему серьезную сумму.
«Тосно» остался должен и мне, и футболистам — причем нормально так должен. Но юридических концов не найдешь. Что-то висело на компаниях-банкротах, что-то обещала выделить Ленинградская область — и забыла. У меня был позитивный разговор с губернатором, на финал Кубка прилетел целый самолет с областным правительством. После нашей победы сказали: «Красавцы, “Тосно” напрямую отобрался в групповой этап Лиги Европы.
Затем в течение недели все обещания ушли в песок. Нюансы мне неизвестны. Что предъявишь, если были лишь слова? Сегодня сказал одно, завтра — другое. Не зря в КХЛ и Единой Лиге ВТБ перед сезоном требуют от клубов банковских гарантий. Произойти может что угодно, но кто-то должен ответить деньгами. Футболисты так подписывают контракты с турецкими клубами. Спасибо на добром слове, но дайте банковскую гарантию, иначе до свидания«, — приводит слова Парфенова “Матч ТВ”.
Футбольный клуб «Тосно» был создан в июне 2013 года, в июне 2018 года было объявлено о его расформировании. С 2014 по 2017 год команда выступала в Футбольной национальной лиге (втором по силе дивизионе чемпионата страны). В 2023 году «Тосно» объявил о возрождении.